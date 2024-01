Exclusiva | La abuela de los niños de Horta explica por qué el padre no pudo percibir un escape de gas: tenía una lesión en la nariz

Alejandro Rodríguez ha podido hablar con la mujer y nos transmitía su testimonio: "Dice que es imposible que su hijo oliera nada porque tenía la nariz 'reventada', porque cuando era pequeño su padre le pegaba palizas". Añadía que deberían haberle operado, pero nunca lo hicieron: "No recuperó el olfato".

La hermana del padre de los niños también apunta en otra dirección y escribía en redes sociales: "Querido 'germano', qué sola me has dejado, sin ti y mis sobrinos ¿Cómo se te ocurre después de todo lo que hemos pasado desde pequeños? Dura vida la que nos ha tocado vivir, pero siempre sabiendo que el otro estaba. No hay consuelo posible para tanto dolor".