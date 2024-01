La noche con amigos de la princesa Leonor en una discoteca: las imágenes inéditas

La Princesa iba vestida con vaqueros, un top blanco satinado y oculta tras unas gafas de sol. Según algunos testigos, se habría convertido en la reina de la pista de baile: "La gente me dice que no se dieron cuenta de que estaba Leonor pero había dos escoltas así grandes de traje y la gente se dio cuenta de que esos tíos no eran de ahí", decía Alejandro Pantoja, testigo.