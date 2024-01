Toñi Moreno se pronuncia tras su polémica por sus comentarios a una 'influencer': "Me he equivocado, solo me queda pedirle perdón"

Toñi Moreno explica que pidió perdón a esta Tiktoker nada más saber que le había hecho daño su broma

Toñi Moreno, en TardeAR: "No tenía ninguna mala intención, no me paré a pensar que para ella era un tema tan sensible"

"Lo que no es normal es lo que se ha montado en las redes sociales, llevo 24 horas aguantando insultos", dice la presentadora

Toñi Moreno se ha visto envuelta en la polémica tras bromear en directo con una 'influencer' en su programa, comentarios que la joven no se tomó nada bien como bien contaba en su perfil en las redes sociales, algo de lo que la presentadora se ha explicado en 'TardeAR'.

"Te has metido un filtro, dime la verdad, estas mucho más delgada. ¿O son las lentajas con chorizo? Que te has metido muchos platos", decía Toñi Moreno a esta influencer en directo, algo que esta misma relataba en sus redes, entre lágrimas: "Opinar sobre el cuerpo de una persona no es nada gracioso. Que se digan estos comentarios de una mujer a otra mujer me parece tristísimo".

La presentadora ha conectado en directo con nuestro programa para hablar sobre lo ocurrido con esta chica que colabora en su programa: "Con este tema siempre estoy en broma conmigo, pero cuando haces una broma y esa persona se siente ofendida solo te queda pedir perdón, ya le he pedido perdón. Yo me he equivocado, no he utilizado las palabras que tenía que haber utilizado, no he estado acertada porque si ella se ha sentido tan dolida con una broma que, por supuesto iba sin intención de molestarle, solo me queda pedirle perdón".

Toñi explica que creía que ella se había tomado bien la broma hasta que vio el vídeo y asegura que en cuanto fue consciente de que esto le había hecho daño pidió su teléfono para pedirle disculpas: "Tengo que pedir perdón por eso, otra cosa es que yo no tenía ninguna mala intención, que yo no me paré a pensar que para ella era un tema tan sensible".