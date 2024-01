El testimonio de los amigos de Ivo tras el hallazgo de su cuerpo: “Me han llevado en calidad de testigo, he explicado todo”

“Me han llevado en calidad de testigo, he explicado todo”, narraba Javier, que relataba su versión: Ivo fue a su casa, cogieron una canoa, querían ir de puente a puente, se vieron bien y fueron a la Isla Perdiguera. Pero en mitad del camino quisieron fumarse un cigarro y, al encenderlo, se cayeron al mar.

Eso sí, han insistido en preguntarle dónde está su teléfono móvil: “Lo llevará en el bolsillo. No sé dónde llevará el móvil”.

Sin embargo, Javier no intervenía en directo en el programa y Frank Blanco apuntaba: “Lamento que Javier haya condicionado su participación en el programa a una cantidad económica a la que nosotros no hemos atendido (…) Creo que no es el momento de intentar conseguir una cantidad económica por hablar de algo tan delicado”.