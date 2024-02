Xavier Sardà se levanta de la mesa de 'TardeAR': "Voy a descansar un rato de todas"

"Estar esperando dos horas en una sala donde al final no queda ni un bocata y que además de los tertulianos venga una especialista de sexo...", se quejaba el colaborador y Lara Ferreiro no dudaba en responder: "Sardà, tus traumas a terapia, castigado al rincón de pensar".

Nada más escucharla, el colaborador se levantaba de la mesa y anunciaba: "Voy a descansar un rato de todas. No pasa nada, no pasa nada, he dormido mal".