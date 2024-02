Un violador, en la calle tras reconocer los hechos y escribir una carta de perdón que la víctima cuestiona: "Me miraba con odio, no me lo creo"

Sin embargo, en a denuncia primero negó haber realizado la agresión, dijo ser “gay” pero luego reconoció: “Es que estoy harto de que las mujeres se rían de mí, por eso he ido a por ella, la he liado”.

Desde que se produjeron los hechos, el agresor estaba en prisión preventiva, pero acaba de celebrarse el juicio en el que la acusación pedía para él cinco años. Sin embargo, por reconocer los hechos y comprometerse a pagar una multa , se le rebajó la condena a dos años de prisión, que no cumplirá porque no tiene antecedentes.

Eso sí, tendrá que cumplir tres años de libertad vigilada y cinco de alejamiento con la víctima, que intervenía en directo en ‘TardeAR’: “Estoy mal, no me esperaba para nada que eso fuera a salir, así menos con las declaraciones que hizo de odio hacia las mujeres y por una carta de perdón que no me creo, está libre”.