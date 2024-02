El duro testimonio de la exnovia de Carlo Costanzia: "Ayer me escribió que lo único que quiere es crecer a mi lado"

Carlo Costanzia, ante las preguntas sobre su beso con Alejandra Rubio: "La próxima vez intentaré hacerme yo las fotos para sacarme yo el dinero"

La joven narra su difícil ruptura con Carlo: “Yo he estado hospitalizada por este tío, por la situación que él me puso a la hora de salir de mi casa, llamar policía, él salir corriendo... fue muy complicada”

“El padre de Carlo ha estado en conversaciones conmigo, siempre como buscándome dar pena para que su hijo no acabe en prisión", asegura la exnovia de Carlo Costanzia

Carlo Costanzia está en el foco mediático tras la portada que protagoniza involuntariamente y es que le han pillado besándose apasionadamente con Alejandra Rubio. Ahora, 'TardeAR' nos muestra en exclusiva el testimonio de su exnovia, que hace un relato de su difícil relación con el hijo de Mar Flores y asegura que Carlo, tras ver sus fotos con la hija de Terelu Campos, volvió a ponerse en contacto con ella a pesar de que ya no estaban juntos: "Le eché de mi casa el 20 de enero".

Le conoce desde hace tres años, al principio solo estaban juntos de forma espontánea pero luego tomaron la decisión de irse a vivir juntos. Todo se torció en el peor momento para la joven y es que está atravesando una “pérdida familiar” y él no se ha comportado como esperaba: “El piso lo conseguí yo y lo avalaron mis padres, él estaba aquí sin hacer nada, me humilló, me hirió y lo eché de mi casa”.

Todo sucedió porque encontró en el ordenador “unas conversaciones” a tres días del aniversario de la muerte de su hermano: “Entré en pánico, llamé a mis padres, que Carlo se tenía que ir de mi casa sí o sí y todo fue un caos”. A tanto llegó la situación que cuenta que llamó a la policía: “Yo he estado hospitalizada por este tío, lo único que quiero es que me olvide. Fue por toda la situación que él me puso a la hora de salir de mi casa, llamar policía, él salir corriendo, la situación fue muy complicada”.

La chica asegura que siempre ha ayudado a Carlo, de hecho, le ofreció su casa para que fuera su domicilio por la pulsera telemática que lleva tras sus problemas legales. De hecho, luego se ha sentido presionada: “El padre de Carlo ha estado en conversaciones conmigo de que no le echara, que su abuela se iba a morir, siempre como buscándome dar pena para que su hijo no acabe en prisión, que no siga hundiendo la vida, pero el que me la estaba hundiendo era él”.

Es más, el propio Carlo la acusaría: “A mí me pinta que está en la calle sin hogar de aquí para allá por mi culpa, porque los dejé yo (…) Que si no es en la cárcel es en la calle cuando yo lo he visto en la tele bastante bien”.

Lo que Carlo Costanzia le ha dicho a su exnovia tras las fotos con Alejandra Rubio

Lo que no entiende es lo que ha visto entre Carlo y Alejandra: “Lo que me extraña es que ayer él me escribiera, que no se podía creer todo lo que estaba pasando, que esto no tenía que ser así, que lo único que quería era crecer a mi lado y sus palabras de siempre, que son empalagosas”.