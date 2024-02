Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, pillados: "No sabía que les estaban fotografiando"

Este martes 'TardeAR' ha destapado una auténtica noticia bomba de la revista 'Semana'. Se trata de nada más y nada menos que de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia , que han sido pillados juntos dándose un beso. Leticia Requejo ha señalado que ha visto a Alejandra ilusionada: "Me ha pedido que le mande la portada. A Alejandra le ha pillado por sorpresa, no sabía que les estaban fotografiando".

"Lo que Alejandra me pide es que quiere dejar claro que Carlo, a día de hoy, no es su novio. Se están conociendo. A pesar de que yo la he visto un poco nerviosa y alterada, he visto a una chica ilusionada. Además, me ha pedido que por favor le mande la portada porque quiere cotillear igual que nosotros", ha explicado Leticia Requejo.