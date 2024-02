Unas pastillas para adelgazar casi le cuestan la vida a una chica de 19 años: contenían pólvora

Llevaba siete días tomando las pastillas cuando tuvo que acudir a urgencias: “Sentía que me moría, que iba a perder la vida con las pastillas”. Y es que se sentía la boca seca o temblores: “Mi cuerpo me estaba avisando que no estaba bien”.

Es más, llegó a sufrir alucinaciones: “Vi a mi tío como una medusa, cuando me desperté notaba el pecho que me apretaba mucho y era que me estaba muriendo, empecé a decir ‘mamá, me muero’ y es que me estaba muriendo”.