Julián, conserje del edificio, uno de los héroes en el incendio de Valencia: "Ha ido puerta por puerta sacando a los vecinos"

El incendio sigue activo, el viento sigue soplando fuerte y, esto no ayuda en absoluto, pero parece que habría logrado evacuar el edificio por completo. Con grúas con escaleras, así han efectuado los bomberos los rescates de varios de las personas que quedaban atrapadas entre las llamas en este edificio, aunque todavía se está comprobando que no quede nadie más dentro.

Al ver en directo las imágenes de los bomberos alejando del fuego a este padre y su hija, Ana Rosa no podía evitar emocionarse mucho, aplaudiendo la labor de los efectivos: "¡Ay Dios mío! Es que no puedo hablar. Qué mérito tienen ustedes". Y aseguraba que "es de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida profesional, ver cómo los han sacado".