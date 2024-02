Una examiga de los 'Petazetaz', los influencers detenidos por agredir sexualmente a varias menores: "Iban enseñando los vídeos"

'TardeAR' ha conseguido hablar con una persona que estuvo muy cerca de los 'influencers' detenidos y asegura que ellos iban enseñando los vídeos de las agresiones sexuales que protagonizaban. "Gente que se rodeaba de ellos les habían enseñando vídeos de ellos agrediendo sexualmente a varias niñas cuando estaban bajo la influencia de las drogas. Uno de los vídeos que yo vi, el que más me sorprendió, había una niña sentaba en el suelo que se veia que estaba en mal estado, él le estaba tocando y agrediendo, mientras ella no podía ni decir cómo se llamaba".