La indignación de Fernanda, violada por siete hombres en India: “Estoy destrozada, he tenido que leer cosas como que lo he buscado”

"Estoy indignada sobre todo por lo que he tenido que leer y oír de los españoles diciéndome casi que me lo he buscado, como que estoy demasiado bien y entera para lo que me ha pasado", explicaba Fernanda, que se preguntaba: "¿Qué tengo que estar? ¿Más destrozada todavía? ¿Llorando? ¿Con un corte? Es increíble que esto pase aún hoy".