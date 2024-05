Marieta cambia su versión a espaldas de sus compañeros: "No fui sincera respecto a Gorka, ha habido 'besos de deseo' en la comisura"

Pues bien, el programa para Marieta y Gorka este domingo no se preveía fácil para ellos... entre otras cosas porque se iban a tener que ver las caras con Sandra Barneda en la tribuna de Poseidón y 'confesarse' . Primero han tenido tiempo para hablar en el oráculo de Poseidón y posteriormente era la presentadora la que llamaba primero a uno y luego a otra para que diesen la cara. Lo que han dicho y confesado resultaba sagrado y han sido ellos mismos los que han decidido si contárselo o no al resto de concursantes.

Este posible romance de Marieta y Gorka no es casualidad. Honduras nos ha ido dejando alguna pista que otra que nos ha hecho ver que entre los dos concursantes es posible que haya algo más que una amistad. O quizás no. Y es que ambos han ido acercando posturas conforme han pasado las semanas en el reality. "Pensaba que me ibas a caer mal", le aseguraba Marieta a Gorka.

Gorka no tardaba en desmentir todo y jurarle a Sandra por su madre, la persona que más quiere, y su novia, que "no ha traspasado ninguna barrera": "Es verdad que hemos sido amigos y teníamos complicidad. Pero de ahí a que haya habido tonteo absolutamente no". Además, Gorka aseguraba sobre lo que había dicho Laura Matamoros en el puente de las emociones que ella no estaba cuando según Kiko él hizo esto.