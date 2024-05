Miri incumple las normas al saltarse la valla de la playa y es sancionada: "No puedes estar aquí"

Kiko Jiménez entregaba el coco de Miri al otro equipo: "Es su puesta en libertad". Y, después de que Aurah llegara con Paolo a su playa, Miri no paraba de buscar el coco por todas partes y, al ver que sus compañeros no le contestaban dónde estaba, no dudaba en colarse en la playa del otro grupo para dar con su paradero.

"¿Qué haces aquí?", le preguntaba Gorka al verla en su playa y Ángel Cristo le advertía: "No puedes estar aquí, esta no es tu playa". Y Blanca Manchón estallaba completamente contra ella al escucharla que se iba a volver a colar si no le daban su coco: "Déjate ya de tonterías, que te calles ya, que nos dejes tranquilos, vete a tu playa". Pero Miri no se callaba ante esto: "Estoy harta, yo no quiero estar aquí, pero si me cogéis mis cosas me las devolvéis y me piro".