Antonio Ruiz, agredido verbalmente y amenazado en el metro por su peso: "Te juro que te mato, contrólate ¡Anda ya, gordo!"

Él entró al vagón, se sentó al lado de este hombre y "automáticamente" se dio la vuelta y le llamó gordo: "Me dijo 'me estás aplastando, levántate' y yo me quedo congelado, digo ¿Me estás llamando gordo? y dice 'sí, sí, me estás aplastando gordo de mierda".

"Me hizo sentir una humillación terrible", confesaba Antonio, que explicaba junto a su abogado que ha tomado medidas legales pero que parece que también ha sido denunciado por agresión: "Yo no me reconozco en las imágenes porque soy una persona que no tengo problemas, en la vida la violencia no existe, pero cuando te invade de esa manera y me tocan a mi mujer, eso me duele más".