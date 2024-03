Erin Valkiria nos habla de su experiencia como novia de alquiler: "La mayoría de los hombres están casados"

Erin Valkiria, que ha trabajado como novia de alquiler, nos ha contado su experiencia en 'TardeAR'

"No veo tan factible entablar una relación sentimental con este tipo de personas", nos confesaba

Erin Valkiria, que ha trabajado como novia de alquiler, nos ha contado su experiencia en 'TardeAR': "Soy bailarina exótica y como me muevo alrededor de bastantes hombres con dinero, muchos de ellos si me han pedido ir a citas, yo les he dejado claro que no hago ningún trabajo sexual más directo y les he dicho que tengo que monetizar la cita porque tengo que cubrir un día de trabajo que voy a perder".

"Lo que buscan este tipo de personas es energía femenina y estatus", explicaba Erin, que ha llegado a ir acompañando a estas personas a un evento puntual como un tour por Europa o un día normal en el que incluso me han llevado de compras: "Para pedir no me corto, pero nunca he pasado a mayores". "La mayoría están casados", nos confesaba ella y explicaba que a sus mujeres les suelen llevar a "los eventos bonitos y diarios" y a ella eventos más tipo alfombra roja.

También nos ha desvelado qué ha llegado a cobrar por esto: "Yo esto lo he hecho cuando vivía en Estados Unidos, allí como en una noche normal podía ganar 1000 doláres y yo le cobraba esos 1.000 doláres más otros 1.000 doláres para mí. Si me llevaba de viaje acordábamos un precio y siempre he pedido que se me ponga una habitación a parte".