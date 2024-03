El testimonio de la mujer que dio a Antonio Tejado el perro que regaló a María del Monte: "Lo recogió días antes del robo"

Esta mujer nos confirmaba en 'TardeAR' que Antonio no les pagó el cachorro porque llegaron a un acuerdo: "No nos le ha pagado porque yo se lo regalé y le pedí algo a cambio . Nos grabamos un vídeo y lo tenía que subir él a su página y que María del Monte subiera algo del perrito mencionando mi página". Acuerdo que además asegura que este no ha cumplido.

"Al tiempo, en septiembre le volvía escribir para decirle que no había cumplido el acuerdo y ya me dijo él lo que había pasado, que habían robado a su tía. Le dije que entendía la situación y que me esperaba, pero es que antes de eso podía haber subido el vídeo perfectamente y no lo hizo", nos contaba ella.