Sandy, estafada por un falso Luis Miguel, cuenta su historia: "Me negaba que estuviera con Paloma Cuevas"

Ella nos contaba que es seguidora de Luis Miguel y quiere que esta historia llegue al cantante. Como también relata cómo hacía el estafador para hacerle creer que era el cantante: "Él sabía absolutamente todo de él y en cuanto a Paloma Cuevas no hacía nada más que negarlo, decía era la prensa la que decía que estaban juntos . Hay que leer los chats para ver cómo era la cosa, las cosas que me decía. Todo esto es fundamental para entender lo que ha sucedido".

"Me había prometido que al llegar al aeropuerto iba a estar allí o si no su chófer y no estaban ninguno de los dos. Hablé con la policía, puse la denuncia", así relata cómo ella se dio cuenta de que esto era mentira y añadía: "Le he llegado a dejar unos 10.000 doláres. Para mí es mucho dinero, pero esto no es tan importante como que me han destrozado el corazón".