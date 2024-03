La desaparición de Ana María Znezevich, continúa sin repuestas, tras desaparecer el 2 de febrero en Madrid . Existen indicios de que el marido podría tener algo que ver en el caso, ya que la desaparición habría sido por un motivo económico . El matrimonio entre ambos no estaba en el mejor momento y estaban pasando por un proceso de divorcio . Ahora se ha llegado a la conclusión de que podría ser una desaparición forzosa.

El abogado ha confirmado quien es el principal sospechoso: "El principal investigado es su pareja porque sino, no estaría dentro del ámbito del juzgado de violencia de género sobre la mujer", ha aclarado Juan. Además, ha hablado sobre el motivo de Ana de venir a España: "No voy a utilizar el término huyendo de su marido , pero sí posiblemente intentando buscar un espacio para hacer su vida".

También tras haber visto el patrimonio que Ana posee, el abogado ha indicado que el ámbito sobre sucesión de patrimonio se rige por Estados Unidos y desconoce si Ana ha dejado un testamento: "En Estados Unidos no hay herederos legales... desconocemos si quizá en un momento dado Ana María otorgó un testamento como heredero universal a su marido".

"Queremos que se haga justicia y no vamos a dejar de pelear por mi hermana", ha indicado Felipe con tristeza. Ana Rosa le ha preguntado si piensa que la desaparición ha sido forzosa. "No 100%, están pintadas las cámaras, tienen a alguien con un casco para esas horas, entonces no puede ser", ha explicado el hermano de Ana.