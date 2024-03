"Siempre he querido bajar como Beyoncé por esta escalera", ha comenzado a decir Anabel Pantoja mientras bajaba las escaleras de Plaza España. Cuando ha llegado al final, Anabel ha seguido la tradición llamando a su novio por teléfono. "Cuenta la tradición que si te pones aquí en esta parte y te das un beso con tu amor verdadero te dura para toda la vida" , ha explicado la colaboradora mientras le llamaba.

Como el novio no ha cogido el teléfono, le ha tocado besar una foto de él con peligro por si se caía en la fuente. Luego, le ha vuelto a subir las escaleras: "¿Pero por aquí subía la Audrey Hepburn con el helado?", se ha preguntado la sobrina de la Pantoja. "¡Qué buenos glúteos se nos van a quedar!", ha soltado Anabel. Minutos después ya no ha podido más con el cansancio: "Venir a Roma no es comer pasta es hacer cardio".