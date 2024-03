El emocionante reencuentro entre Sebastián y su padre tras cuatro años sin verse: "La distancia con los hijos se paga"

De este vídeo viral se ha hecho eco 'TardeAR' y Sebastián ha estado presente en el programa para contar por qué se separaron y lo que le ha traído hasta aquí. "No me esperaba estar aquí por subir un vídeo a Instagram" , señalaba Sebastián. Es en ese momento cuando Ana Rosa le ha dado paso a su padre en una 'falsa videollamada' que se ha cortado para que de repente... ¡entrase por la puerta de 'TardeAR' su padre!

Mary -hermana de Víctor- estaba muy emocionada. Ha contado el por qué no pudo volver a Argentina: "Vuelvo de vez en cuando. Pero la última vez que iba a volver me contagié de Covid y me recomendaron no viajar". Un momento de esos que recordaremos para siempre por el Día del Padre y que hemos podido disfrutar en 'TardeAR'. "Dar las gracias es poco", aseguraba el padre.