Primicia| José María, el hijo de Carmen Borrego, se separa de Paola

Jorge Borrajo, director de la revista Semana , nos ha dado algunos de los detalles que conoce sobre esta información: "Estamos en disposición de confirmar que viven separados desde hace varias semanas, que ha sido él quién se ha marchado a otra casa , antes de publicar la información hemos podido hablar con José María, nos ha dicho que no conviven bajo el mismo techo, que él se ha marchado".

Además, Jorge Borrajo asegura que el hijo de Carmen Borrego le ha confirmado que "no hay terceras personas" que tengan que ver con este divorcio. Y no ha querido hablar de más detalles sobre lo que ha ocurrido.

Como también parece que Carmen Borrego, que se encuentra en Honduras, desconoce esta información, según nos ha contado el director de 'Semana': "Con él no hemos podido hablar de esto, pero hasta lo que 'Semana' sabe Carmen Borrego no sabe nada de esto. Sabemos que antes de partir a Honduras pasó por casa de José María y de Paola. También sabemos que Paola no estaba presente y se marchó minutos antes de que llegase Carmen".