Exclusiva| El pasado secreto de Pietro Costanzia y Juls Janeiro: "Tuvieron una relación bastante turbulenta"

"Pietro Costanzia fue novio de Juls Janeiro, después de concluír la sonada relación con el futbolista Tommy Rossi tuvo una relación con Pietro", aseguraba nuestro compañero y daba más detalles sobre esta relación: "Os puedo decir que fue una relación bastante turbulenta y cuando sus padres supieron de esta relación no les gustó nada". Y es que asegura que esta relación tuvo "idas y venidas" aunque "fue bastante larga".

José Antonio Avilés explicaba que pudo hablar sobre esto con el propio Pietro Costanzia: "Me confirmó esta relación y me envió la imagen que estáis viendo para confirmar lo que yo le preguntaba, sí, fueron novios".

"¿Recordáis una etapa en la que se decía que Juls quería participar en programas de televisión? Que no, que sí, que aprarecía en medios de comunicación y me hacían un canutazo, preguntaba Avilés y tras esto afirmaba que esto a Pietro "no le gustaba nada".