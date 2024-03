La madre de las niñas envenenadas por su padre lanza un mensaje: "Que abran los ojos porque debajo de una máscara hay muchas cosas"

Su expareja mató a sus dos hijas envenenándolas con pesticida agrícola el 17 de marzo

Según la autopsia, las niñas habrían muerto intoxicadas con pesticida

Crimen de Almería: la autopsia apunta a que las dos hermanas, de 2 y 4 años, murieron intoxicadas con pesticida

Alina Florentine es la madre de las dos niñas envenenadas con pesticidas por su padre en Almería, un hombre que después se quitó la vida. Jorge Luque nos mostraba en 'TardeAR' el testimonio de esta mujer que confiesa que no podía esperar lo que ha ocurrido: “No me imaginaba las cosas así”.

“Estaba luchado por mis niñas y tenía unos planes”, decía Alina, que nos cuenta que aunque su familia no está en España, siente su apoyo así como el de la localidad en la que vive, que se ha volcado con ella.

Pero ¿Por qué ha decidido hablar ahora? Quiere que su caso sirva a otras mujeres que vivan una situación similar a la suya: “Que abran mucho los ojos porque debajo de una máscara hay muchas cosas, una mujer tiene miedo”.

"Todavía me despierto y pienso que es un sueño", confesaba Alina, que recordaba cómo descubrió lo que había sucedido. Ante la ausencia de noticias de sus hijas, intentó ponerse en contacto con otras personas, hasta que fue al cortijo. Allí vio el coche, pensó que estaban dentro y se tranquilizó, pero luego escuchó el móvil dentro y, ante la ausencia de respuesta, rompieron la puerta: "Cuando he visto a la niña no podía reaccionar".

Ahí empezó la "pesadilla" para ella: "Me fui abajo gritando, solo gritaba que me diera a la niña en brazos y la guardia civil no me dejaba hasta que no la trajeron al tanatorio", explicaba Alina, contando que le atendieron los servicios médicos para tranquilizarla y, entonces, le dieron la noticia: "Me dicen no podemos hacer nada, a la niñas las han envenenado".

La difícil historia de Alina

A lo largo de su relación, sufrió malos tratos, pero ella quiso que sus hijas tuvieran la figura paterna que ella no tuvo y aguantó. Finalmente, tras varios episodios, decidió interponer una denuncia y estuvo durante meses en un centro de acogida.

Finalmente, tuvo que salir, tenían un régimen de visitas y Alina intentó entenderse "como amigos" pero no pudo. Además, contaba que él le negó su firma para poder ir a Rumanía a que su familia conociera a las pequeñas.

Este 10 de abril estaba citado en un juicio por maltrato pero Alina no sabe si esto fue el desencadenante: "No sé qué ha tenido él en la cabeza en ese momento, como no sabía mucho de su vida, no me interesaba, solo la mía y la de mis niñas, no sé".