El motivo por el que José María Almoguera y Paola Olmedo se han separado: "La decisión ha sido de ella, ha dicho 'basta"

Pese al secretismo que rodea a la separación, Leticia Requejo ha conseguido averiguar no solo el motivo por el que la pareja habría decidido poner punto y final a su relación, si no también cuál de ellos fue el que se decidió a pedir la separación :

"El divorcio no lo ha pedido ninguna de las dos partes pero la decisión de poner punto y final a la relación ha sido de Paola, ha dicho literalmente 'basta'. La pareja lleva meses rota y la convivencia ya era insostenible, hace un mes tuvieron una discusión que para ella fue determinante a la hora de pedirle a José María la separación. Me cuentan también que ya antes de la boda tenían problemas y que Jose ha hecho lo imposible para que no acabase la relación, pero que para Paola, a día de hoy, no hay nada que hacer, ella dice que las cosas entre ellos han cambiado y que no hay posibilidad de volver".