Un joven sufre una agresión homófoba en plena Gran Vía de Madrid: "Me querían matar por gay"

Un joven sufrió una agresión homófoba en plena Gran Vía de Madrid hace apenas unos días al grito de "te vamos a matar" . Las imágenes de cómo acabó Pablo (así se llama el joven agredido) tras la paliza son estremecedoras. Tras la pregunta de Ana Rosa Quintana de cómo se encuentra actualmente, el joven ha señalado que bien: "Me vine buscando una mejor calidad de vida por mi condición de homosexual y me encuentro con esto...".

En cuanto a si le ha quedado alguna secuela, ha apuntado que "física no. Gracias a dios tengo todo bien. Es más todo el tema mental. Muchas veces salgo solo y trato de no estar de noche solo porque me da miedo. Todavía no se ha identificado al agresor. "Al hacer la denuncia y al haber cámaras en la zona, los policías me dijeron que iban a investigarlas. Estoy a la espera de esto".