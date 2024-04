Carmen Borrego, tras la exclusiva de su hijo: "Como madre soy una superviviente y como abuela no pueden tener queja"

Carmen Borrego vuelve a 'Vamos a ver' de colaboradora tras su paso por 'Supervivientes' y después de conocer la dura entrevista que han realizado su hijo y Paola Olmedo sobre su ruptura y donde critican en numerosas ocasiones a la hermana de Terelu.

“Estoy jorobada claro. Lo que pasa que estoy muy serena, el dolor está por dentro. Sigo manteniendo que uno no deja de ser madre de un día para otro. Es mi hijo el que me ha hecho daño, pero es mi hijo. Creo que cualquiera que es madre o es padre sabe que lidiar contra unas declaraciones de un hijo que no te esperas pues es difícil. Pensaba que me caería la de Dios por Supervivientes, pero tengo que decir que, como madre también soy una superviviente", comenzaba la colaboradora.

Carmen Borrego ha seguido abriendo su corazón: "No me lo esperaba, tuvimos un problema que además fue público sobre unas declaraciones o grabaciones que hace su mujer. En ese momento no arremeto contra mi hijo ni contra ella, las declaraciones ni tan siquiera me parecen tan sangrantes. Nunca he ido contra ellos ni iré contra ellos. No sé qué le ha hecho hacer esto o porque está promovido, económico seguro que sí. Yo nunca estaría con una persona que no quiere a tu familia, desgraciadamente creo que se paga y muy caro. Las personas cuando están contigo lo primero que tiene que hacer es respetar a tu familia"

Además, ha hablado de cómo ha sido la relación con su todavía nuera: "No he tenido ni una sola pelea ni palabra más alta con Paola. Puedo enseñar, no públicamente, mensajes para que veáis cual era la relación, pero el problema es que aquí está mi hijo, su mujer, pero también hay una personita que quizás es la que más daño me puede hacer en este momento. No sé si ellos han pensado, porque si lo han pensado mi dolor será bastante largo, que ese niño no vaya a estar con su abuela porque si he sido buena madre, tampoco pueden tener queja como abuela".

Carmen Borrego: "Me gusta empezar de cero, pero parece ser que ellos la tenían guardada"

Borrego ha querido destacar que ella sí que sabe perdonar y ha dado más detalles sobre la conflictiva exclusiva que dio: "No me gusta remover lo que ha pasado, me gusta empezar de cero, pero parece ser que ellos la tenían guardada. Yo cuando perdono, perdono, pero también olvido. La venta de la exclusiva quedaron en no querer hacerla, por lo que yo no la he vendido, yo tengo un contrato firmado y con una penalización si no lo hago. Momentos previos a la entrevista ellos ya no me hablan y decido no darles nada".