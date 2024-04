La mujer condenada a 7 años de prisión por cortar el pene a su jefe habla con 'TardeAR': "Dice que se llegó a quedar embarazada y le obligó a abortar"

Elena Gómez, nuestra compañera de 'TardeAR' ha podido hablar con ella y nos ha contado cómo se encuentra: "Nos dice que está muy arrepentida , que lo siente mucho, que no tenía intención de dañar a nadie".

Nuestra compañera nos contaba que su jefe, "aprovechando su posición de vulnerabilidad empezó a obligarle a mantener relaciones sexuales que ella no consentía", como también contaba que "se llegó a quedar embarazada y le obligó a abortar, pese a que ella no quería".

El día de los hechos, según ella relata, es que "él volvió a obligarle a realizarle una felación y que ella perdió la cabeza en ese momento, que no recuerda lo que le pasó exactamente", pero que cogió el cuchillo y le amputó el pene, algo que no volvería a hacer: "Dice que no lo volvería a hacer, que está muy arrepentida, pero que todo era fruto de esa relación de presiones y presuntas agresiones sexuales que ella estaba viviendo".