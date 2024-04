"Se encontraba totalmente indispuesta": la abogada de Silvia Bronchalo cuenta por qué no ha acudido a la primera sesión del juicio contra su hijo Daniel Sancho

Ana Rosa Quintaba preguntaba a la abogada de la madre de Daniel Sancho el motivo por el que Silvia no ha estado en el primer día del juicio de su hijo, algo que esta explicaba: "Silvia está en Tailandia , el problema es que, en los últimos días, a ella le han pasado una serie de cosas que merman su salud . Hoy se encontraba absolutamente indispuesta y no ha podido ir al juicio".

Carolina Castro ha asegurado que Silvia Bronchalo en cuanto pueda "quiere ir" al juicio para estar junto a su hijo: " En cuanto se encuentre mejor por supuesto , peor ha sido un imponderable digamos, viene arrastrando..." Como también ha afirmado que Silvia "no está pasando un buen momento", además de "otras circunstancias tangenciales que no acompañan".

Ana Rosa le ha preguntado a la abogada si Silvia (su cliente) le está preguntando qué ha ocurrido en el juicio: "Ella no ha acudido y nuestra fuente de información es Silvia en este juicio. Sabemos lo que ha ocurrido a través de otra fuente distinta. No obstante, ella está informada de todo. Tiene intención de ir mañana, pero depende de su estado de salud".

Sobre la relación que tiene Silvia Bronchalo - madre de Daniel Sancho- con la defensa, que la está llevando Rodolfo Sancho, asegura que "no tiene relación con la defensa . Pero colaboró en todo lo que se le pidió, porque fue la primera en llegar a Tailandia. Todo lo que ha podido colaborar ha colaborado y va a estar dispuesta a ello. Lo único que quiere es que su hijo salga de la mejor manera posible de esto".

En cuanto al documental en el que ha participado Rodolfo Sancho en donde se habla de todo esto, Carolina Castro asegura que la madre de Daniel Sancho no ha participado: "Ella no ha visto el documental. Lo que hace es respetar la vida de cada cual. Si el padre de su hijo ha decidido esto, ella tiene respeto absoluto. Me resulta curioso que coincidente que la sala diga que se prohíbe taxativamente hablar de nada de lo que está habiendo ha coincidido con la retirada del documental".