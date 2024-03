El entorno de Silvia Tortosa, escandalizado por la posible presencia de su exmarido en su funeral

Los amigos y familiares de Silvia Tortosa no quieren ver a Carlos Cánovas en la capilla ardiente

Los motivos por los cuales Silvia Tortosa y Carlos Cánovas no tenían buena relación

El fallecimiento de Silvia Tortosa está generando cierto revuelo. El sábado descubrimos en 'Fiesta' que la actriz ya no estaba junto a su marido, Carlos Cánovas, pues habrían terminado con su relación hacía un tiempo, no de muy buenas formas. Ahora, parece que el entorno de Silvia Tortosa asegura que no esperan su presencia en la capilla ardiente.

Cuenta Amor Romeira que las personas cercanas a la actriz están poniendo el grito en el cielo porque no quieren que Carlos Cánovas aparezca para despedir a Silvia y, además, no ven con buenos ojos que esté concediendo entrevistas en las que se le ve "de viudo doliente". De hecho, Mónika Vergara dice haber hablado con él y dice que está muy afectado.

Dice Amor que Silvia lo pasó muy mal tras la separación mientras Carlos iniciaba una nueva relación con otra mujer: "No se le espera en ese funeral de despedida (que se será este lunes 25 de marzo). Acabo de recibir un mensaje de estas personas que han estado mano a mano estos días con ella y están flipando con este tipo de declaraciones por parte de Carlos. No le esperan y no se desea que vaya".

La última voluntad de Silvia Tortosa

Llegados a este punto, Emma García le pregunta directamente a Amor Romeira si la última voluntad de Silvia Tortosa era que su exmarido no acudiera a su funeral y la colaboradora se reafirma: "Exactamente. Hay un trasfondo que no conocemos y que Carlos juega con esa baza de que sabía perfectamente que Silvia era muy discreta y que no quería que trascendiera nada de su vida privada pero, casualmente, este entorno sabe los problemas que ha habido".

Por su parte, Omar Suárez ha hablado con el representante y amigo de Silvia Tortosa y dice que "por supuesto, Carlos tiene todo el derecho de ir y nadie le ha dicho que no pueda ir" aunque, también es verdad que conocía la situación de Silvia y "no se ha molestado en preguntar ni se ha preocupado de nada". También le extrañan que genere estos titulares.

Silvia Tortosa no sabía que padecía cáncer