La reacción del hijo de Carmen Borrego a su entrevista con Terelu Campos: "Dice que mienten y no quiere saber nada de su madre"

Según apuntaba 'Leticia Requejo en 'TardeAR', José María dice que su madre y su tía "mienten" y, lejos de estar arrepentido por lo que ha dicho de su madre, se ratifica: "No quiere saber absolutamente nada de Carmen".

"Me dicen que no tiene intención de un posible acercamiento o de levantar el teléfono", comentaba la periodista que añadía que Jose está "fatal" pero no por su madre sino por su mujer: "Sé que él quiere una reconciliación y que su prioridad es Paola".