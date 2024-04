Gustavo Guillermo responde a Carmen Borrego tras bloquearla: "No me estoy subiendo al carro de nadie"

Carmen Borrego ha desmentido unas palabras que dijo Gustavo en 'TardeAR' y tras esto, el exchófer ha bloqueado a la menor de las Campos : "Es verdad que la he bloqueado, el viernes me fastidió lo que dijo", le ha explicado Gustavo a Ana Rosa. Gustavo ha comentado las palabras que Carmen le corrigió: "Yo no recuerdo que me dijera, 'estoy serena', yo lo que dije es que estaba dolida y además, es que es lo normal que estuviese dolida".

Tras esto, Gustavo ha dejado claro que no se ha subido ningún carro: "Yo no me estoy aprovechando de Carmen, a mí me llamáis un día para ser colaborador vuestro... Yo no me estoy subiendo al carro de nadie". Además, el exchófer de María Teresa ha expresado que está muy descontento con Carmen porque no le ha defendido: "Si yo estoy sentado en un plató como está ella y veo que ponen 'Gustavo, el traidor', me levanto y me voy"