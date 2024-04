¿Qué ha habido entre Jeimy Báez y Yulen Pereira? "Lo triste es que ella habla de su historia en presente y él en pasado"

"Lo triste de todo esto es que Jeimy habla de su historia en presente y Yulen en pasado", transmitía Leticia Requejo en el programa e insistía en que entre ellos "sí ha habido una historia" y no han sido meros encuentros esporádicos en los que no ha surgido el amor.

Además, la colaboradora cree que Yulen ha utilizado como "excusa" para romper con Jeimy la duda de que ella misma filtrara a la prensa lo que ha habido entre ellos: "Jeimy no lo filtra, llega a varios medios, también a nosotros. Yo me pongo en contacto con ella, que me dice que sí, que están ilusionados".