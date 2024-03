Exclusiva | Jeimy relata su discusión con Carlo Costanzia a las puertas de su casa: "Le dije que iba a llamar a la policía"

En directo en 'TardeAR' la propia Jeimy nos contaba que se despertó por unas llamadas con número oculto, uno de sus amigos le escribió para decirle que Carlo quería algunas cosas, unas gafas de sol y un regalo de su pare, pero le dijo que no tenía nada de eso, solo algo de ropa y muebles que llevó a su casa: "Le dije que no quería saber nada más".

Sin embargo, a pesar de su negativa, Carlo habría ido hasta allí. "Se presentó en mi casa, me llamó, me dijo que estaba abajo y empezamos a discutir, yo arriba y él abajo", relataba Jeimy que vio a su ex "un poco fuera de sí" porque le gritaba cosas "muy feas a los cuatro vientos".

Ella no se niega a devolverle sus cosas, pero pasa el tiempo y él no quiere hacerse cargo de lo que tiene: "Yo no soy un almacén, lo voy a tirar todo porque él no lo ha querido nunca, lo quiere cuando le conviene para montarme estos pollos, no entiendo por qué no llama a mi madre y le dice lo que quiere".