Alejandra Rubio defiende a Carlo Costanzia tras el testimonio de su ex: "No es una persona agresiva"

Jeimy relata su discusión con Carlo Costanzia a las puertas de su casa: "Le dije que iba a llamar a la policía"

Alejandra Rubio niega que este incidente se haya producido tal y como relata la exnovia de Carlo Costanzia

"Es absurda esta imagen que dan de Carlo", decía Alejandra Rubio

Jeimy, exnovia de Carlo Costanzia, relató en 'TardeAR' que el hijo de Mar Flores fue a su casa a pedirle unas cosas, ella no le dejó subir y acabaron discutiendo: él en la puerta y ella en el balcón. Cuenta que "se pasó un poco" y que solo se marchó cuando le dijo que iba a llamar a la policía. Ahora, Alejandra Rubio responde desde 'Así es la vida'.

Alejandra Rubio lo sabía

"Yo lo sabía todo, no tengo problemas, hablamos de todo, nos contamos todo", aseguraba la colaboradora y marcaba los límites: "No voy a permitir es que se siga diciendo y se deje a Carlo como una persona agresiva o que monta pollos, que si él es le culpable de todo esto porque la ha increpado... porque no es así Carlo, no es así, es absurda esta imagen que dan de él".

"Ya te digo yo que Carlo no se presenta a gritar a nadie en un balcón", insistía la hija de Terelu Campos, explicando que Carlo solo fue a casa de su ex a recuperar sus cosas y que lo intentó por otros medios pero no lo consiguió: "Al final, fue él".