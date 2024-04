El pasado jueves en 'TardeAR' se conocía que la ex de Carlo Costanzia, Jeimy Baez, tiene nueva pareja. La periodista Leticia Requejo daba la noticia de que la ex de Costanzia se encontraba viviendo una relación con un nuevo amor. El elegido se trata de Yulen Pereira, el esgrimista que estuvo con Anabel Pantoja en 'Supervivientes' y con el que tuvo un romance fuera del concurso.

Lo que se conoce de la nueva pareja es que se empezaron a seguir a través de las redes sociales y que han mantenido conversaciones dándose algunos 'me gusta' y comentándose fotografías. Además, se supo que Carlo Costanzia ya sabía de esta relación.

Leticia ha puntualizado que al esgrimista no le ha sentado bien que esta noticia se haya conocido: "Yo sé que a Yulen que esto haya salido no le ha gustado mucho porque él lo pasó mal con todo el tema de Anabel y lo que no quieres es que hablemos de él como 'la pareja de'.