José María Olmo (El Confidencial): "Llego a la conclusión de que le preocupa que salgan más cosas"

Pedro Sánchez ha remitido una carta a la ciudadanía en la que anuncia que suspende su agenda para decidir si continúa o no en la presidencia del Gobierno. Toma esta decisión tras conocerse que un juzgado ha abierto diligencias contra su mujer, Begoña Gómez, por presunto tráfico de influencias. El periodista José María Olmo valoraba en 'TardeAR' cuál es la motivación del Presidente con este movimiento y añade que su equipo estaba trabajando en otras informaciones que podrían haber llegado a Moncloa.

José María Olmo, de 'El confidencial', es uno de los periodistas que más información ha dado respecto a la actividades económicas de la mujer del Presidente. Reconoce que no se esperaba este movimiento de Sánchez, se declaraba sorprendido y no le encuentra sentido: "Creo que ha demostrado una enorme resistencia, de hecho creo que es la característica que mejor lo define y de la que él más rendimiento ha obtenido porque ha escrito varios libros".

En este caso, ellos no sabían que 'Manos limpias' había presentado una querella contra Begoña Gómez y tampoco que se hubiera admitido a trámite, aunque recordaba que estamos en fase de diligencias previas: "La reacción del presidente del Gobierno me sorprende porque no encaja para nada en el perfil que él mismo ha dibujado de sí mismo".