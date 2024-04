El porqué de las imágenes del hijo de Carmen Borrego y su todavía mujer, juntos: "Fue un plan con amigos"

"Me dejan claro que no era una cita", aseguraba Leticia Requejo en 'TardeAR' y añadía que junto a ellos había "más amigos" y que fue un plan que hicieron en común: "Fueron a ver a una orquesta y se llevaron al niño". Por eso, insistía en que según sus informaciones, José María y Paola se siguen viendo pero "siempre está el niño por medio".

Es más, Leticia mantiene su información sobre una persona importante para Paola: "A mí me siguen diciendo que hay persona en la que Paola está confiando mucho".

"Perdonadme, no", decía la presentadora ante los comentarios de quienes ven normalidad en la situación de Paola y Jose: "Pueden tener buena relación, se pueden apoyar, pueden acompañarse, ir a ver al crío y todo, pero irte con amigos a un concierto cuando te estás divorciando chica, no lo he visto nunca".