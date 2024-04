Ana Rosa reacciona a la detención de los estafadores del “hijo en apuros”: “A mí me llegó el mensaje, pero no me lo creí”

Ana Rosa Quintana ha confesado que los estafadores del 'hijo en apuros' trataron de probar suerte con ella, sin éxito: “A mí me llegó el mensaje, lo que pasa es que no me lo creí. Lo normal cuando estás preocupado es decir que te llamen y claro, cuando no te llaman…”, ha detallado la periodista y presentadora de ‘TardeAR’.