Las confesiones más íntimas de Vicky Martín Berrocal: "No me escondo, yo he fingido orgasmos"

Vicky Martín Berrocal: "Yo he fingido un orgasmo, muchas veces. Es mi verdad"

Un estudio dice que hay un momento en el que la relación de las personas comienza a tambalearse y es a los siete años, momento en el que es más fácil que surjan problemas e infidelidades

Uno de los datos del por qué comienzan terceras personas es que el 25% de las personas no están satisfechas, no tienen cubierto el deseo sexual. "¿Cuántas mujeres casadas creéis que no llegan al orgasmo? No llegan el 68% de las mujeres casadas", ha preguntado nuestro compañero Jorge Luque y Vicky Martín Berrocal ha respondido: "Hay muchas mujeres que no saben ni lo que es, que no han tenido un orgasmo nunca".

Ana Rosa también ha dicho algo ante esto: "Pues chico, si no llegas al orgasmo, divórciate, es que no te vale. Y perdona, no hay que esperar siete años..."