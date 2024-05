Miguel Ángel, el marido de Rosi, se derrumba hablando de la muerte de su mujer: "Me siento culpable por no haber actuado antes"

Miguel Ángel, el marido de Rosi, se ha derrumbado en 'TardeAR' y ha hablado sobre los últimos acontecimientos. El hombre ha podido explicarse como ha podido con la voz entrecortada y ha indicado que nunca pensó que esto pasaría : "Jamás, nunca lo pensé. Si lo hubiera pensado habría actuado antes, me siento culpable por no haber actuado antes".

El marido de Rosi ha informado que ha querido a su mujer incondicionalmente: "Dicen que el amor lo cura todo y yo le he dado todo el amor del mundo. La he querido con desespero, con delirio y el amor existe, que es lo que teníamos ella y yo". Además, Miguel Ángel no ha querido culpar a Rosi de nada: "No le echo nada por cara a mi reina porque sé que su cabeza, su chip ha petado de una manera muy trágica y ha hecho esta locura".