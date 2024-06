Ahora mismo atraviesa el cuarto mes de gestación y ya respira tranquila. "Ya hemos pasado los meses de seguridad, tenía miedo. Ahora que el doctor me ha dicho que todo está perfecto, estoy mucho más tranquila. Al principio te asustas y no quieres ilusionarte por si no sale bien", explica la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ya se quedó embarazada el pasado mes de octubre, pero no llegó a término, explica para las páginas del citado medio.