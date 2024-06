Kike Quintana intenta redecorar los pasillos de Mediaset y Ana Rosa le echa una pequeña bronca

A Kike Quintana no se le ha ocurrido nada mejor para la tarde del jueves en su sección de ‘Fila Zero’ que redecorar los pasillos de Mediaset. El sobrino de Ana Rosa ha sorprendido a la presentadora de ‘TardeAR’ con unas ilustraciones , aunque no todas han sido de su agrado…

Una tarde más Kike Quintana ha demostrado no tener miedo ni vergüenza a nada ni a nadie. El sobrino de Ana Rosa no ha contenido las ganas de redecorar los pasillos de Mediaset , con unos cuadros nuevos que ha mandado imprimir ¡con rostros de ‘TardeAR’!

Entre broma y broma, Ana Rosa no ha podido contener la risa y echar alguna que otra pequeña bronca a su sobrino: “No digas guarradas”, “Mira Enrique, de verdad” o “Yo no he visto un tío más chapuza”, han sido algunas de las declaraciones de la presentadora de ‘TardeAR’.