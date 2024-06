Alejandra Rubio se enfadó por lo que sus padres dijeron de su embarazo, según Marisa Martín Blázquez

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia anunciaron en la revista '¡Hola!' que van a ser padres. La hija de Terelu Campos está embarazada de tres meses y medio y la noticia resultaba sorprendente dado que inició su relación hace cinco meses. Sus padres reaccionaron públicamente, pero parece que sus palabras no le gustaron mucho y Marisa Martín Blázquez nos habla de un distanciamiento entre ellos en 'TardeAR'.

La colaboradora cuenta que no es una pelea definitiva pero sí un momento en que la relación ha estado "fastidiada". Marisa recordaba que Terelu Campos concedió una entrevista en '¡De viernes!' pocos días después de la exclusiva, dijo tener permiso tanto de su hija como de Carlo, pero parece que esto no fue así: "Creo que quiso cubrir a su madre porque no pidió ningún permiso, la realidad es que Alejandra se entera que su madre va a ir a '¡De viernes!' a hablar de su embarazo viendo una promo del programa".