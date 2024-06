Primeras palabras del padre de Alejandra Rubio sobre su embarazo: "Es lo que hay, qué le vamos a hacer"

El futuro abuelo daba las gracias ante la enhorabuena de la prensa, confirmaba que, tal y como ha dicho su hija, ya lo sabía y añadía: "A mi hija la veo bien. Es lo que hay ¿No? Qué le vamos a hacer" Y es que a Alejandro, le parece que es "un poco joven" para ser madre pero respeta su decisión: "Ya se lo he dicho a ella pero si es feliz, para mí es lo más importante".

Pero ¿Cree Alejandro que su hija y Carlo están preparados? "No lo sé, ellos sabrán, si han tomado esta decisión es porque lo han sopesado mucho y han tomado la decisión más conveniente, al tiempo", decía.

Eso sí, comentaba que tiene cierta relación con su exmujer, Terelu Campos, pero no sabe cómo ha reaccionado ella ante la noticia: "Preguntádselo a ella, es la que os lo puede decir. No tengo noticias de ella de este tema".

Las reacciones a la noticia del embarazo no dejan de sucederse, como la de Jeimy Báez, exnovia de Carlo. La conocimos nada más ver las primeras fotos de Alejandra y Carlo juntos asegurando que el hijo de Mar Flores quiso retomar el contacto con ella cuando ya estaba conociendo a su nueva pareja.

"Estoy flipando", confesaba Jeimy ante la llamada de 'TardeAR' aunque añadía: "No le veo nada malo, ya me espero lo que sea". Y es que cree que esto marca la diferencia: "Ahora las cosas son serias". Eso sí, dejaba claro que un bebé siempre es "una bendición".

A la joven no le sorprende que Carlo haya dado la exclusiva porque "lo vende todo" pero lanzaba una pulla a Alejandra: "Lo que me sorprende es que lo haya vendido ella que no vende nada de su vida".