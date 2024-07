La dura historia de Cecilia: le robaron el DNI y ahora debe 42.000 euros en deudas

Con el documento han hecho compras y han pedido dos créditos que ahora Cecilia tiene que devolver, algo de lo que nos hablaba en primera persona: "Esta pesadilla dura ya dos años. Pero la justicia ha archivado el caso porque no puede localizar a la persona que ha sumplatando identidad. Pero no lo entiendo porque esto tiene que dejar un rastro, pero uno de los coches que ha comprado me han mandado toda la información completa, como multas desde Bélgica".