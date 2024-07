Exclusiva | El testimonio de la bailarina que denunció a Nacho Cano: "Recibí discriminación"

Nacho Cano ha sido detenido pero el artista destaca que fue puesto en libertad poco después y niega las acusaciones. Al parecer, se le acusaría de contratar de forma irregular a trabajadores procedentes de México para su musical, pero él afirma que no son trabajadores, sino estudiantes.

El resto de los bailarines se han mostrado del lado de Nacho Cano, aseguran que no son trabajadores, solo estudiantes y añaden que su situación es legal y acorde a lo que les ofrecieron.

Sin embargo, Leslie lo niega todo y empieza diciendo que su llegada no fue correcta: "Nos trajo en condiciones irregulares, entramos aquí como turistas con intención de quedarnos de diez meses a un año".

Pero hay más y es que Leslie asegura que recibió "discriminación" y que sus condiciones no eran las idóneas: "Teníamos un refrigerador para 18 personas".

Leslie explica que no la expulsaron por ser conflictiva tal y como se ha dicho, habla de otros motivos y lo hace sin entrar en detalles: "Me sacaron por razones personales a la persona que me trajo".