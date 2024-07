Exclusiva | 'TardeAR' desvela la identidad de la persona que llevó el dinero a Valeri, la presunta 'amiga' de Escassi

El directo de 'Lecturas' ha asegurado que es una persona íntima del jinete : "Ahora mismo sabe que la persona que le llevó el dinero y el contrato, presuntamente firmado por Álvaro, es una persona que es íntima. La novedad está en que Álvaro dijo que nadie de su parte se había puesto en contacto con ella para pagarle. Sin embargo, no solamente es alguien cercano".

Antonio Montero ha dado otra versión de los hechos y ha explicado que es un amigo de Escassi el que lo organiza todo. Sin embargo, ni él ni el jinete ponen el dinero: "Esa persona estaba con Álvaro en Ibiza cuando el día 22 ese del que él habla. Como surge la llamada allí dijo el amigo, 'yo me ocupo, no te preocupes, yo voy a hacer la gestión. Lo que pasa es que se dice que es un abogado y no lo es"