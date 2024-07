Susana Díaz critica el fenómeno de la 'tradwife': "Es la perpetuación del machismo"

Susana Díaz no entiende el fenómeno en redes sociales de la 'Tradwife'. Se trata de mujeres con una actitud de 'esposa tradicional' que para muchos es un rol de "sumisión" y para la colaboradora es la "perpetuación del machismo".

Es lo que se conoce en internet como el fenómeno de la esposa tradicional. Cada vez cobra más fuerza pero ¿Es tóxico para las nueva generaciones? Muchos tachan su comportamiento como sumiso, de hecho, ha recibido una cascada de reproches en redes sociales: "Solo se muestra cumpliendo los deseos de su novio" (...) "Las prepara solo por contentarle y no por ella misma".

La colaboradora no podía evitar mostrarse molesta : "A mí me parece la perpetuación del machismo, nos lo quieren vender como libertad y es la perpetuación del machismo".

Y es que cree que la vida de una persona "no puede ser una mercancía" y no se puede "enmascarar" como libertad esto: "No somos libres para vender un riñón, aunque sea tuyo".