Álvaro Muñoz Escassi anuncia "harto" que ha tomado una decisión: "Esto hay que pararlo"

Álvaro Muñoz Escassi está "harto" y cansado de la polémica tanto por su ruptura con María José Suárez como por la generada por sus fotos con Hiba Abouk o las acusaciones de supuestas infidelidades. El jinete ha tomado ahora una decisión que anuncia 'TardeAR' y añade que tan solo estamos ante una separación que se produjo "porque ella quiso".

La decisión de Álvaro Muñoz Escassi

Escassi ha concedido una entrevista a Beatriz Archidona, que nos mostraba sus declaraciones en el programa: "Me ha dicho 'quiero puntualizar cuatro cosas y, a partir de aquí, lo que quiero es tranquilidad, no quiero dar entrevistas ni exclusivas". Y es que ha decidido responder de otra manera: "Voy a emprender acciones legales contra todos lo que atenten contra mi intimidad", dice Álvaro.

"Esto hay que pararlo", añadía el jinete y es que acusa a los que hablan de él: "Se están aprovechando y yo tengo familia e hijos".

Además, Álvaro no entiende lo que están diciendo de él las mujeres que aseguran haber compartido juntos momentos de intimidad: "Respecto a las mujeres que están saliendo… ¿Tan mal lo he hecho? Ya está, no he hecho nada, tengo vida, trabajo, responsabilidades y no se puede atacar de esta manera".

Y es que recuerda que él no ha cometido "ningún delito" ni nada que se le pueda reprochar: "No he hecho nada, me he separado, puedo hacer con mi vida sexual lo que me apetezca".

Álvaro Muñoz Escassi habla de su ruptura con María José Suárez

Álvaro se define como "desesperado" porque cree que la situación es "insoportable": "No se puede subir al carro todo el mundo a cualquier precio, quien quiera pensar que le he puesto los cuernos, pues vale, le he puesto los cuernos, pero que me dejen tranquilo".

En cuanto a la ruptura con María José Suárez, asegura que por mucho que se especule, ella sabe "la verdad" y conoce "los tiempos". Es más, da un paso adelante asegurando que él no tuvo que ver en la ruptura: "Solo me he separado, porque ella quiso separarse, punto", aseguraba.

"Si María José está mal, lo siento, siento mucho que esté mal, ante todo le tengo cariño por lo que hemos vivido", continuaba diciendo el jinete, que sin embargo dice no tener problemas con ella: "Le deseo lo mejor, igual que entiendo que lo mismo sentirá ella por mí ¿No?"

Eso sí, reconoce que está viviendo "un buen verano" y lo está haciendo gracias a la gente que "me conoce" y que saben la verdad de su situación: "Están por encima de esto". De hecho, cuenta que su círculo más íntimo "está sufriendo mucho" porque esta situación les resulta "muy desagradable".

Y, por último, anunciaba que no entrará a valorar cada información que se dé sobre él: "No puedo estar todo el día aclarando cosas que pasan o que no pasan. Es incómodo".

